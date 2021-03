Pescheria Catania: cosa comprare di tipico nello storico mercato del pesce? A due passi dal Duomo, si può gustare pesce fresco, spezie e tante altre specialità.

Pescheria Catania: è uno dei luoghi più amati dai catanesi e dai turisti. Passeggiando per le vie di Catania, non si può fare a meno di far visita allo storico mercato del pesce, nei pressi di piazza Duomo. Basta dirigersi verso la Fontana dell’Amenano e poi voltare l’angolo per trovarsi davanti a un altro mondo, fatto di folklore, tradizioni, colori e odori.

Pescheria Catania: dove si trova

Lo storico mercato del pesce di Catania si divide in tre zone. La prima parte si trova proprio sotto il Palazzo del Seminario dei Chierici, di fronte agli Archi della Marina. Poi c’è la seconda parte in piazza Pardo e la terza in piazza Alonzo di Benedetto. Al di là degli ogni zona, vi consigliamo di fare ingresso da piazza Duomo e di farvi guidare dal vostro istinto di esploratori per scoprire la Pescheria.

La “Piscarìa”, così come la chiamano i catanesi, si svolge ogni mattina. Se siete degli appassionati di pesce e ci andrete per la prima volta, vi consigliamo di fare un bel giro prima di scegliere cosa comprare.

Tra i vari annunci urlati a gran voce e i banchi pieni di pesce, c’è davvero tanta scelta; per cui prendetevi del tempo per gustare questa zona caratteristica di Catania e poi decidete cosa acquistare. Come avviene spesso in altri mercati, è tutto un gioco di contrattazione. Al prezzo di ogni venditore, c’è la possibilità di ribattere, chiedere sconti e fare il proprio prezzo.

Cosa comprare di tipico alla Pescheria di Catania

Cosa comprare di tipico alla Pescheria di Catania? La risposta più scontata è chiaramente pesce fresco, ma non solo.

A seconda del periodo, è possibile acquistare le alici, chiamate anche in siciliano “masculini”. E poi ancora le sarde, il pesce spada, il polpo, le triglie, i gamberi e poi il novellame del pesce azzurro, che in Sicilia è meglio conosciuto come “mucco”. E poi ancora calamari, cozze e salmone. Si può trovare un po’ di tutto, insomma.

Ma non c’è solo pesce in questo storico mercato di Catania. Addentrandosi sempre di più verso le vie interne, è possibile trovare tantissime spezie diverse, frutta e verdura. Si possono gustare anche i prodotti tipici di caseifici e macellerie, che si confondono con gli altri odori tipici.

All’interno della Pescheria sono presenti anche diversi locali, dove è possibile gustare il tradizionale “cuoppo di pesce” contenente pesce fritto e altre specialità siciliane sia con pesce cotto che crudo.