Tayaran Jet: da Catania e da Comiso nuove rotte nazionali e internazionali

Una nuova compagnia aerea fissa le sue rotte nazionali e internazionali nell'aeroporto di Catania. I voli saranno gestiti secondo le attuali norme di sicurezza.

A partire dal 1° agosto sono partiti i voli della compagnia Tayaran Jet dagli aeroporti di Catania e Comiso. La compagnia nasce a Sofia, in Bulgaria, ma la sua base italiana si trova a Catania, dove ha istituito la prima rotta aerea nel nostro paese, tra la città siciliana e Bologna.

I voli Tayaranjet seguono le normative di sicurezza vigenti in questo periodo anche per le altre compagnia. Dunque, le autorità sanitarie competenti in materia di prevenzione del contagio hanno imposto anche agli aerei bulgari il rispetto delle procedure sanitarie idonee a viaggiare in questo periodo.

Inoltre, la compagnia ha ottenuto la certificazione di sicurezza Operational Safety Audit (Iosa), un sistema di revisione internazionale che valuta la gestione delle operazioni e dei sistemi di controllo delle compagnie aeree.

L’importante riconoscimento fa vedere di buon occhio la nuova azienda aera approdata in Italia. Basti pensare che per ottenere la certificazione, il vettore è stato esaminato da un’organizzazione indipendente accredita da Iata che ha valutato tutte gli aspetti operativi e procedurali relativi alla compagnia.