Frecce Tricolori a Genova: dove e quando vedere l’evento

Frecce Tricolori a Genova nel giorno dell'inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio. Ecco quando e dove poter assistere all'evento dell'Aeronautica Militare.

Le Frecce Tricolori voleranno sui cieli di Genova, disegnando i colori della bandiera italiana nel giorno più atteso per il capoluogo ligure. Si inaugura oggi, infatti, il Ponte San Giorgio, che ha sostituito a tempo di record il Ponte Morandi, dopo il crollo avvenuto l’anno scorso. L’evento è atteso per le 18:30 di oggi, lunedì 3 agosto, ma molti si chiedono se verrà confermato o posticipato, vista l’allerta meteo gialla sui cieli della Liguria prevista per oggi.

Se confermato, sarebbe la seconda volta in pochi mesi che le Frecce Tricolori sfrecciano su Genova. La prima, infatti, risale al 26 maggio scorso, quando la formazione speciale dell’Aeronautica Militare nell’ambito dell’iniziativa #AbbraccioTricolore, ha sorvolato i cieli di tutta Italia, per poi concludere con uno show aereo su Roma il 2 giugno.

Il nuovo sorvolo delle Frecce Tricolori su Genova inizierà, se confermato, sul Polcevera, da dove verrà disteso anche stavolta il tricolore più lungo del mondo. L’evento seguirà la cerimonia di inaugurazione del Ponte San Giorgio, dopo il taglio del nastro e i discorsi delle autorità. A guidare la truppa delle Frecce Tricolori, il comandante e tenente colonnello dell’Aeronautica Gaetano Farina.

Per assistere all’evento in loco, dunque, si consiglia di affacciarsi ai balconi dalle zone più vicine al ponte, facendo attenzione a eventuali piogge, che potrebbero ritardare o rimandare l’evento. Diversamente, sulla pagina Facebook dell’Aeronautica Militare, come di consueto, potrebbe essere postato il video delle Frecce Tricolori su Genova direttamente da qualcuno dei piloti.