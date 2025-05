Il cielo di Catania è pronto a colorarsi di emozioni con l’attesissimo Catania Air Show 2025, che si terrà sabato 3 e domenica 4 maggio. L’evento, che apre ufficialmente il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche italiane, porterà sul lungomare del capoluogo etneo uno spettacolo aereo senza precedenti. Il cuore dell’evento sarà piazza Franco Battiato (ex piazza Nettuno), dove a partire dalle ore 15 migliaia di spettatori potranno assistere a un vero e proprio tributo al volo e alla maestria dell’Aeronautica Militare italiana.

Le prove e lo spettacolo

Il weekend si aprirà sabato con le prove generali, accessibili gratuitamente al pubblico dalle ore 15. Un’occasione per vedere da vicino i movimenti delle pattuglie aeree e immergersi nell’atmosfera dello show. Ma il clou sarà domenica 4 maggio, quando, sempre dalle 15, prenderà il via l’esibizione ufficiale, con una durata complessiva di circa tre ore. Gran finale assicurato con 30 minuti di pura adrenalina, grazie alla spettacolare esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale – le inconfondibili Frecce Tricolori – che con le loro acrobazie dipingeranno nel cielo i colori della bandiera italiana.

Villaggio Azzurro: un’esperienza per grandi e piccoli

A rendere ancora più speciale l’evento sarà la presenza del Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare, aperto durante entrambe le giornate. Qui i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva nel mondo del volo: dallo stand del 41° Stormo di Sigonella al simulatore delle Frecce Tricolori, passando per spazi espositivi ricchi di materiali informativi e curiosità aeronautiche. Un’occasione perfetta per grandi e piccoli, appassionati o semplici curiosi, per scoprire da vicino la tecnologia, la passione e la storia che animano il volo italiano.