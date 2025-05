Durante l’atterraggio all’aeroporto di Pantelleria, un aereo delle Frecce Tricolori è uscito dalla pista! Tre velivoli delle Frecce Tricolori sono stati coinvolti nell’incidente. Uno dei piloti è stato portato in ospedale per sospette fratture alle gambe.

Le prime ricostruzioni dell’incidente

Oggi a Pantelleria era in programma l’apertura al pubblico del distaccamento dell’Aeronautica Militare. La base ha aperto i suoi cancelli permettendo ai visitatori di esplorare l’hangar “Nervi”. L’esibizione delle Frecce Tricolori era prevista per le 14:30. Tuttavia, stando a una prima ricostruzione, dopo il volo acrobatico sopra il cielo di Pantelleria, uno degli aerei ha avuto difficoltà durante l’atterraggio, probabilmente a causa di un guasto a una delle ruote. Un secondo aereo ha subito danni a un’ala. Sono immediatamente scattate le sirene d’allarme e sono state attivate le procedure di emergenza. Le squadre di soccorso e le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sulla pista.

Le dichiarazioni del sindaco

“Quella di oggi doveva essere una giornata di festa per Pantelleria, ma poi è avvenuto un incidente in volo tra due aerei delle Frecce Tricolori. I piloti hanno mostrato grande professionalità nel riuscire ad atterrare senza problemi. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. L’aeroporto non ha subito danni e da circa mezz’ora è stato riaperto. Siamo vicini all’Aeronautica per quanto accaduto e dispiaciuti per l’incidente”, ha dichiarato il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona.

“Solo l’analisi delle scatole nere potrà chiarire cosa sia successo nel cielo di Pantelleria”, ha aggiunto il sindaco. “Chi era presente sull’aeroporto per guardare le evoluzioni non si è accorto di nulla, ma a qualcun altro, sicuramente, non è sfuggito lo scontro tra i due aerei”.

Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da un bird strike o se due velivoli si siano scontrati in volo, con uno dei due, il terzo gregario destro della formazione, che sarebbe poi precipitato al suolo.