Meteo Catania, caldo intenso in arrivo: allerta della Protezione Civile

Il meteo Catania annuncia l'arrivo del caldo intenso, che persisterà nei prossimi giorni. Diramata l'allerta gialla della Protezione Civile per il rischio incendi.

Il meteo Catania della settimana dimostra come l’estate sia entrata nel vivo, con le prime vere ondate di calore della stagione che perdureranno nei prossimi giorni. Giornate roventi e afose ci attendono, dunque, con picchi di calore che potranno causare pericolosi incendi.

Meteo Catania oggi

La giornata di oggi si svolgerà sotto il segno del sole, del cielo terso e del caldo, che, in alcune ore di questo martedì, potrebbe raggiungere temperature particolarmente intense. Già a partire dalle prime ore della giornata, infatti, le temperature oscilleranno sui 30 gradi, che potrebbero salire fino a 35 nelle fasi più calde del giorno.

Assenti del tutto le precipitazioni, i venti di manterranno deboli o moderati, mentre il mare sarà poco mosso durante tutto il giorno.

Diramata, inoltre, l’allerta di livello giallo, riguardante Catania e tutta la Sicilia. La preallerta della Protezione Civile avverte della possibilità che si verifichino incendi, causati dall’arsura e dalle temperature roventi della giornata. Si consiglia, quindi, di fare massima attenzione e segnalare qualsiasi principio di rogo ai numeri di emergenza. L’allerta gialla riguarderà la fascia oraria che va dalle 0.00 del 28 luglio fino alle prossime ventiquattro ore.

La situazione non cambia se si guarda al resto della Sicilia. Per tutta la settimana, infatti, sono previste ondate di calore e picchi che sfioreranno i quaranta gradi in diverse parti della regione.