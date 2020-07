Meteo Sicilia, caldo e rischio incendi: si sfioreranno i 40°

Meteo Sicilia: anche allerta incendi per il caldo afoso che si appresta ad attraversa la nostra isola. Temperature in costante aumento: le previsioni.

Meteo Sicilia: è rischio incendio ed ondate di calore nell’Isola nei prossimi giorni. A renderlo noto il bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana che ha indicato per la giornata odierna una situazione di “preallerta” rischio incendi e ondate di calore per l’intera Sicilia, compresa la zona del catanese, e di “attenzione” per la sola zona di Trapani, dove il rischio di incendi e picchi di calore sarà ancora più elevato.

Il bollettino della Protezione Civile

Nel bollettino diffuso dalla Protezione Civile in riferimento al meteo Sicilia di oggi, in particolare, si legge: “Un promontorio di origine nord africana tende a progredire verso il nostro Paese determinando tempo stabile ovunque, eccetto modesta attività temporalesca, nella giornata di oggi, sui settori alpini centro-orientali. Da domani le temperature tenderanno ad aumentare sensibilmente raggiungendo, a metà settimana, valori massimi superiori ai 36°C su molte aree pianeggianti ed interne”.

Le previsioni per i prossimi giorni

Picchi di calore non solo nella giornata di oggi: l’intera settimana rimarrà bollente per gran parte della Sicilia, dove l’estate sembra ormai essere definitivamente scoppiata. Come riportato dal sito 3BMeteo, nei prossimi giorni sono, infatti, previste temperature molto elevate (la maggior parte, al di sopra dei 36 gradi centigradi), con precipitazioni assenti o non rilevanti e venti deboli.

Per quanto riguarda il meteo Catania, più nello specifico, secondo i dati meteorologici di 3BMeteo, nella giornata di oggi si registrerà nella città etnea e provincia un picco di 29° nel pomeriggio. Niente temperature da capogiro quindi, che si riconfermeranno anche martedì 28. Da mercoledì 29 le temperature a Catania si alzeranno di nuovo ed previsto un picco di 33° nel pomeriggio. Le temperature, tuttavia, continueranno a salire, arrivando ai 40° circa durante il fine settimana.

Come preannunciato nei giorni scorsi, il caldo africano si riconferma e non lascerà la Sicilia per un bel po’ di tempo.