Coronavirus in Sicilia, oggi 19 contagi ma il bollettino ne riporta 0: i dati del 28 luglio

Coronavirus, in Sicilia contagi in risalita ma nel bollettino quotidiano i conti non tornano. 181 i nuovi casi in Italia registrati nella giornata di oggi, martedì 28 luglio.

Coronavirus in Sicilia

Nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute la Sicilia torna a zero contagi. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, su 3.022 tamponi processati dal sistema sanitario regionale nessuno ha dato esito positivo, pertanto il bollettino riporta un incremento di zero casi sebbene nelle ultime ore stia creando qualche apprensione il focolaio in provincia di Catania e la situazione dei migranti a Pozzallo.

Gli attuali positivi, secondo il bollettino, sono però 206 mentre ieri erano 194. E anche i casi totali, che nel bollettino di ieri erano 3.196, oggi sono 3.215 con con l’aumento di 19 positivi, non segnalati nella casella che riporta l’incremento quotidiano.

Dei 206 attualmente positivi, 175 sono in isolamento domiciliare, 29 sono ricoverati in ospedale e 2 sono i casi più gravi in terapia intensiva. Il numero totale dei guariti è 2.726: ieri erano 2.719, pertanto vanno conteggiate sette nuove guarigioni. Anche per questo non torna il conto di casi totali e attuali positivi.

Coronavirus in Italia

In Italia le persone risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 246.488. Le vittime, in totale, sono 35.123, con 11 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 181 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano divulgato dal ministero della Salute.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 163, per un totale di 198.756. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40. I ricoverati con sintomi sono 749. Sono invece 11.820 le persone in isolamento domiciliare.