Coronavirus, in Sicilia 8 nuovi casi: 2 a Catania

Coronavirus, a Catania altri due nuovi positivi nella giornata di ieri. Otto in totale in Sicilia. I dati aggiornati del 24 luglio.

Sono otto i nuovi casi positivi di coronavirus in Sicilia comunicati dal Ministero della Salute nella giornata di ieri, venerdì 24 luglio. Di questi, cinque si trovano in provincia di Messina, due a Catania e uno a Palermo. Dal fronte degli ospedali, restano 13 le persone ricoverate, di cui due in terapia intensiva (-1 rispetto a giovedì). Le persone in isolamento domiciliare salgono invece a 157, a fronte di 170 positive al virus nell’Isola, e c’è un guarito in più nelle ultime 24 ore.

Anche nel resto d’Italia i contagi non diminuiscono. L’ultimo bollettino del ministero riporta 252 nuovi casi, di cui quasi la metà tra le sole Emila-Romagna (63 positivi) e Lombardia (52). Solo Basilicata e Valle d’Aosta, invece, registrano nella giornata di ieri 0 nuovi casi positivi.

Per quanto riguarda la situazione coronavirus nel resto del mondo, oggi si registra ancora un altro record di contagi in un giorno: 284 mila in 24 ore. Per il momento, quindi, si tratta di un incremento di quasi il 15% rispetto ai 247.224 casi riportati giovedì. Il record giornaliero precedente era stato segnato sabato scorso con 259.848 casi, riporta la Cnn. Nel complesso, ad oggi sono stati notificati all’Oms 15.296.926 contagi accertati. Sempre per nella giornata di ieri l’Oms ha registrato ulteriori 9.753 decessi provocati dal coronavirus, un dato che porta il totale dall’inizio della pandemia a quota 628.903.