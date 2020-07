Assunzioni INPS: bando entro l’estate

Assunzioni Inps - Il concorso dovrebbe portare ad assumere di circa 2000 figure professionali, che andranno a sostituire il personale fuoriuscito con Quota 100.

Non si hanno, tuttavia, ancora ufficialità sulla data di uscita del bando, ma le ultime indiscrezioni – sempre più forti – vorrebbero la pubblicazione di quest’ultimo in Gazzetta Ufficiale, quasi certamente, entro la fine dell’estate.

Assunzioni INPS: i posti disponibili

Il nuovo concorso INPS punta a coprire i posti rimasti vacanti in seguito all’attuazione di Quota 100. Le nuove unità faranno in modo che si possa procedere al regolare turnover, andando a rimpolpare l’organico dell’Ente. Servono, infatti, risorse che aiutino a smaltire la grande mole di pratiche.

Le figure da assumere con il prossimo bando saranno:

1379 consulenti per la protezione sociale e/o informatici ;

; 40 medici ;

; 15 professionisti in ambito legale.

I requisiti richiesti non sono ancora ufficiali, ma è molto probabile che saranno così previsti:

specifici requisiti per ogni figura professionale, oltre a quelli generici previsti per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione;

per ogni figura professionale, oltre a quelli generici previsti per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione; Diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea triennale o magistrale, a seconda del ruolo per cui si concorrerà.

Non dovrebbe essere richiesta, ma non è ancora definitivo, la conoscenza B2 della lingua inglese. Per avere informazioni certe, tuttavia, occorrerà attendere la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Assunzioni INPS: le prove del concorso

Le prove del concorso INPS 2020 sono:

Prova preselettiva , con domande di logica, lingua inglese, informatica, cultura generale e carattere psicoattitudinale;

, con domande di logica, lingua inglese, informatica, cultura generale e carattere psicoattitudinale; Una o due prove scritte ;

; la prova orale finale con colloquio.

Le materie oggetto delle prove di selezione saranno di tipo giuridico, economico, informatico.

Assunzioni INPS: domanda di partecipazione al concorso

Per conoscere i termini e le modalità di presentazione della domanda per partecipare al bando di concorso INPS 2020 si dovrà attendere la sua pubblicazione. Tuttavia si può già anticipare che la procedura si effettuerà on line, tramite il portale web dell’Ente.