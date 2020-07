“A Catania occorre non abbassare la guardia”: Razza fa il punto della situazione [VIDEO]

Sicilia: l'assessore Razza parla dei cluster a Catania e della situazione attuale in Sicilia, invitando a non abbassare la guardia.

L’assessore alla Salute, Rugero Razza, è tornato a parlare della questione contagi in aumento in Sicilia e, in particolare, dei mini-focolai a Catania dei giorni scorsi. L’assessore ribadisce la necessità di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le norme di sicurezza imposte.

“Guai a pensare che l’epidemia sia conclusa, guai a pensare che il virus non sia circolante – ha dichiarato Razza ai giornalisti -, quindi è fondamentale tenere fede a tutte le indicazioni. I due cluster registrati a Catania sono entrambi di importazione e sono stati immediatamente isolati”.

“I cittadini devono capire che in questa fase di ripartenza delle attività essenziali per l’economia non ci possiamo permettere una nuova chiusura – ha continuato –. Bisogna mantenere fede alle regole che il governo nazionale e il governo regionale hanno indicato di seguire”.