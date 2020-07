Troppa gente in un lido della Playa: disposta la chiusura per 5 giorni

Musica alta e troppa gente in un lido della Playa: la polizia è intervenuta disponendo la chiusura per 5 giorni.

Nella trascorsa notte, personale delle volanti, durante l’attività di controllo del territorio preordinata alla verifica delle misure di contenimento previste dal Governo per contrastare la pandemia ancora in atto, effettuava un controllo all’interno di uno stabilimento balneare in zona Playa.

Nonostante, erano le ore 3.25, all’interno della struttura vi era ancora musica ad alto volume ed una moltitudine di persone. Pertanto, il personale di Polizia, con l’ausilio della Polizia Locale nel frattempo sopraggiunta, notificava la sanzione amministrativa al titolare, procedendo anche alla contestuale chiusura per 5 giorni così come previsto dalla normativa.