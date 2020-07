Bonus vacanze: le strutture aderenti a Ragusa

Bonus vacanze a Ragusa e provincia: diverse le strutture che hanno dato la loro adesione nel cuore del barocco siciliano. Qui una lista in aggiornamento.

Dal 1 luglio e fino al 31 dicembre è possibile richiedere il bonus vacanze, l’agevolazione voluta dal governo per “salvare” le vacanze 2020 e consentire al settore turistico di ripartire. Si tratta, come molti già sanno, di un bonus da 500 euro da spendere in un’unica soluzione per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 40 mila euro. I richiedenti possono usare l’incentivo per soggiorni presso alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Tuttavia, non tutte le strutture accettano il bonus. In questo articolo indicheremo alcune delle strutture che hanno indicato l’adesione al bonus.

La provincia di Ragusa è certo una delle destinazioni più interessanti da scoprire per i turisti. Basta elencare in ordine sparso alcuni dei suoi tesori per accorgersi che, sia per i siciliani che per chi viene da fuori, programmare le vacanze nel Ragusano non è una cattiva idea. Tra Ragusa Ibla, Scicli e Modica si conservano alcune delle architetture barocche più spettacolari dell’Isola. Per chi, invece, d’estate preferisce il mare, le spiagge di sabbia dorata della provincia non possono essere una delusione. Da Pozzallo a Marina di Ragusa, proseguendo poi verso Scoglitti, le acque di questa zona della Sicilia sono pulite e animate. Resta, quindi, solo da scoprire quali sono le strutture che accettano il bonus vacanze a Ragusa e dintorni.

Strutture aderenti a Ragusa

Hotel dei Chiaramonte (zona Ragusa Ibla);

Giardino dei Girasoli (Marina di Ragusa).

Strutture aderenti in provincia di Ragusa

Tre Balate Resort (Modica);

B&B Casa di Pam (Scicli);

Scicli Albergo Diffuso;

GGHH – House Hotel (Marina di Modica).

Si ricorda, infine, che la maggior parte di queste città sono vicine tra loro, e che, per chi programmasse una gita da queste parti, la scelta di una o l’altra struttura ricettiva non comporta necessariamente l’esclusione delle altre città dai propri programmi di viaggio.

IN AGGIORNAMENTO