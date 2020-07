Bonus vacanze: la lista delle strutture aderenti in Sicilia

Bonus Vacanze: quali sono le strutture aderenti in Sicilia? Ecco la lista ufficiale e completa dove si può alloggiare usufruendo del bonus.

I confini della Sicilia racchiudono località mozzafiato che, dopo il difficile momento storico vissuto, meritano di essere riscoperte. Quest’anno, poi, viaggiare conviene maggiormente grazie all’esistenza del celebre bonus vacanze, l’indennità di 500€ da spendere esclusivamente per le vacanze italiane. Sappiamo che non tutte le strutture aderiscono all’iniziativa: scopriamo insieme in quali hotel, B&B e villaggi siciliani sarà, invece, possibile alloggiare usufruendo dell’agevolazione.