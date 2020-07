Lavoro Catania: le posizioni aperte per diplomati e laureati

Sei un diplomato o un laureato alla ricerca di una posizione lavorativa adatta a te? Abbiamo selezionato alcune offerte d'impiego attualmente aperte.

Lavoro Catania: sei alla ricerca di un’occupazione, ma non riesci a trovare la posizione adatta a te? Ottenere un impiego che soddisfi le proprie aspettative, anche economiche, non è sempre facile, correndo il rischio di perdere la pazienza e interrompere la ricerca. Abbiamo selezionato per voi, quindi, alcune offerte di lavoro dal sito LinkedIn.it, rivolte sia a candidati in possesso del solo diploma sia a laureati.

Lavoro Catania: addetti/e alla cucina

OLD WILD WEST a Catania seleziona le figure di addetti alla cucina. Le persone selezionate si occuperanno della preparazione delle materie prime, cottura e preparazione delle pietanze corretto utilizzo del forno, friggitrice e piastra, applicazione delle norme igieniche e di sicurezza alimentare HACCP, pulizia delle postazioni, gestione rifiuti. I candidati ricercati hanno maturato esperienza nel ruolo in ristorazione tradizionale, ristorazione commerciale o fast food.

Lavoro Catania: concorso per coordinatore di ufficio

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coordinatore di ufficio, area movimento, gestione sicurezza, rete e turismo, area professionale 2ª, area operativa amministrazione e servizi, a tempo indeterminato, presso la gestione governativa Ferrovia Circumetnea.

Requisiti:

laurea triennale in Ingegneria;

esperienza tecnica e/o gestionale di almeno due anni nel settore dell’esercizio ferroviario maturata in qualità di lavoratore dipendente di aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale; ai fini del calcolo della esperienza lavorativa, il periodo di lavoro di almeno due anni richiesto come requisito di ammissione, deve essere interamente maturate entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; il periodo indicato come requisito di ammissione non e computabile ai fini della valutazione titoli.

O in alternativa:

diploma di scuola media secondaria di secondo grado;

esperienza tecnica e/o gestionale di almeno cinque anni nel settore dell’esercizio ferroviario maturata in qualità di lavoratore dipendente di aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale; ai fini del calcolo dell’esperienza lavorativa, il periodo di lavoro di almeno cinque anni richiesto come requisito di ammissione, deve essere interamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; il periodo indicato come requisito di ammissione non e computabile ai fini della valutazione titoli.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere indirizzata alla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda 352/A, 95128 Catania, e, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Lavoro Catania: progettista dei servizi di raccolta rifiuti

Per azienda cliente, operante nel settore dei servizi ambientali, si seleziona un/una progettista dei servizi di raccolta rifiuti.

Il/la candidato/a deve possedere la laurea in discipline correlate all’ambiente e al territorio, con annesso Master in Project Management, ovvero nella gestione dei rifiuti e con esperienza pregressa nella progettazione di servizi di igiene ambientale per i comuni, e con una buona conoscenza nel ciclo di gestione dei rifiuti e della modalità di implementazione dei sistemi di raccolta differenziata nonché la normativa vigente sui rifiuti: dalla classificazione allo smaltimento con particolare riferimento agli adempimenti in capo all’appaltatore.

La risorsa si occuperà di: impostare la logistica dei servizi di igiene urbana, valutare il costo dei servizi progettati, ottimizzare i servizi, nonché di elaborare i progetti per gare d’appalto e la relativa implementazione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, verifiche territoriali, con attività di sopralluogo allo scopo di proporre sistemi innovativi ed efficaci di raccolta differenziata, formazione del personale ed organizzazione della relativa attività di raccolta. Si richiede una buona conoscenza dei seguenti sistemi informatici: Microsoft Office, Esri ArcGIS, Autocad 2D 3D.