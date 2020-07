Grosso incendio nel Catanese: il fumo si vede dalla città

Incendio in provincia di Catania: i Vigili del Fuoco intervengono per domare le fiamme, ma la nube di fumo è visibile dalla città e le fiamme non ancora spente.

Continua, malgrado il calo delle temperature di questi giorni, la sequenza di incendi in Sicilia. Ancora una volta i Vigili del fuoco effettuano un intervento nel Catanese, stavolta in zona San Francesco La Rena, interessata in queste ore da un grosso incendio. L’incendio, a Sud di Catania, si è sviluppato nei pressi dei Villaggi Ionio e Ippocampo di Mare.

Il grosso rogo interessa vegetazione ed in particolare canneti. Sul posto sono a lavoro le squadre dei distaccamenti Sud e Nord del Comando provinciale di Catania, con una botte supplementare dalla centrale. Viste le grosse dimensioni del rogo, sono presenti e stanno operando anche la Forestale e la Protezione Civile, oltre al supporto dei carabinieri. La grossa nube nera è visibile dalla città e le squadre sono tutt’ora sul posto per domare l’incendio.