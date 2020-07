Meteo Sicilia, piogge e temperature in calo: il caldo va in pausa

Meteo Sicilia: per la giornata di oggi la Protezione Civile dirama un bollettino di allerta gialla. Previste piogge a carattere temporalesco e temperature in diminuzione.

Va in pausa il meteo Sicilia torrido che in questi giorni non ha dato tregua agli isolani, con temperature che in più zone dell’Isola hanno sfiorato i 40 gradi. Una nuova perturbazione di origine atlantica interesserà infatti l’intera Penisola, raggiungendo tra sabato e domenica anche la Sicilia, recando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base dei fenomeni meteorologici previsti, la Protezione Civile dirama per la giornata di oggi il livello di preallerta gialla nell’Isola.

In particolare, coinvolti i seguenti quadranti meteorologici, dov’è prevista un’ordinaria criticità per rischio idrogeologico e temporali: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Meteo Sicilia: le previsioni di sabato e domenica

Per quanto riguarda, in dettaglio, il meteo Sicilia, previste per il weekend precipitazioni sui quadranti orientali dell’Isola. Nello specifico, si prevedono per la giornata di oggi, sabato 4 luglio, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati nelle prime ore della giornata. Come conseguenza, anche le temperature subiranno un calo, da sensibile a localmente marcato, su tutto il Centro-Sud, mentre sull’Isola previsti venti forti con possibili rinforzi e raffiche su Sicilia occidentale e meridionale. Molto mosso o agitato il mare sullo Stretto di Messina.

Il meteo Sicilia per la giornata di domani, domenica 5 luglio, non varia molto. Anche in questo caso, previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Temperature in ulteriore diminuzione sulla Sicilia orientale.

Le previsioni meteorologiche sull’Isola si contraddistinguono quindi per una decisa pausa dal caldo della settimana appena trascorsa. Tuttavia, la perturbazione non durerà molto. Già a partire dalla prossima settimana il sole tornerà a splendere sulla regione, con strascichi di piogge sulla Sicilia sud-orientale che si protrarranno solo fino a lunedì.