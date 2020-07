Meteo Sicilia, weekend torrido: allerta incendi in tutta l’Isola

Meteo Sicilia: il caldo torrido comincia a farsi sentire intensamente. Per questo motivo, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allerta.

Meteo Sicilia: sin dal solstizio d’estate, sabato 20 giugno, le temperature non sono che aumentate. Tutto lo Stivale, ma più in particolare l’Isola, vive da allora a contatto con un clima rovente. Torrido, secco, umido o afoso: il caldo, in una forma o nell’altra, si sta facendo sentire in modo persistente ovunque sul territorio italiano.

Con oggi, comincia il primo weekend di luglio. Il venerdì, normalmente, coincide con l’inizio dell’organizzazione delle proprie giornate. Meglio andare al mare o verso la montagna per godersi al meglio un po’ di frescura? Fortunatamente, le giornate saranno serene. Occorre però stare attenti: nei riguardi della Sicilia, infatti, la Protezione Civile ha diramato gli stati di allerta e preallerta per rischi incendi e ondate di calore su tutta l’Isola.

Meteo Sicilia: pericolo ondate di calore

Chi vuol organizzarsi, deve per prima cosa tenere d’occhio il bollettino del Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Questo è l’unico modo, infatti, per rendersi conto se effettivamente sia particolarmente rischioso lasciare le proprie abitazioni, con il pericolo di incorrere in pericolosissimi colpi di calore.

A far iniziare con questo alto rischio il weekend, sono ben tre le province siciliane segnalate nell’odierno bollettino della Protezione Civile. Gli abitanti dell’agrigentino, del nisseno e dell’ennese si trovano infatti nella cosiddetta “zona rossa”.

Ciò significa che bisognerà aspettarsi un’allerta di livello tre che prevede, come riportato nel bollettino, “ondate di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi)”, e che serve “adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio”.

L’allerta di livello due, o il cosiddetto “stato di preallerta“, riguarderà invece il resto delle province siciliane. Per quanto riguarda questa “zona arancione”, la Protezione Civile avverte che potranno verificarsi “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio”.

Sempre dal bollettino odierno, valido dalla mezzanotte del 3 luglio fino alle 24 ore dopo, vengono evidenziate quelle città particolarmente a rischio intense ondate di calore. Di queste, con un’allerta di livello 1, fanno parte Catania (che potrebbe arrivare ad una massima di 36°) e Palermo (la cui temperatura massima percepita sarà di 34°).

Crema solare, acqua fresca e tanta tanta attenzione, dunque. Con il bollettino odierno, si preannuncia per l’Isola quello che potrebbe essere un vero e proprio inizio di un weekend di fuoco.