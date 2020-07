Meteo Sicilia, temperature “da mare”: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend e l'inizio della settimana. Giornate perfette per andare a mare e godersi la bella stagione senza preoccupazioni meteorologiche.

Dopo una settimana con temperature più miti, il meteo Sicilia si prepara a nuove giornate di caldo e sole per il weekend. L’anticiclone rinnova condizioni di generale stabilità e bel tempo, con temperature in rialzo e mari poco mossi o calmi su tutta l’Isola. Un fine settimana, quindi, perfetto per scappare dall’entroterra e tuffarsi a mare, a differenza dello scorso fine settimana, quando una perturbazione sulla parte orientale della Sicilia ha disturbato i bagnanti.

Previsioni weeekend

Tra le giornate di sabato e domenica il meteo Sicilia prevede temperature superiori ai 35 gradi in diverse parti dell’Isola e in ogni caso superiori ai 30 in quasi tutta la regione. In particolare, le province più calde saranno il siracusano, dove per sabato la massima tocca i 35 gradi e aumenterà di poco anche domenica, e l’agrigentino, dove per domani la massima prevista è di 37 gradi.

Nel resto dell’Isola le massime previste per oggi oscillano tra i 28 gradi di Trapani e i 33 di Catania, mentre le minime scendono sotto i 20 gradi solamente nelle zone interne (15 gradi a Enna e 18 a Caltanissetta) e nel ragusano, con una rilevante escursione termica tra il giorno e la notte. Cieli tersi e temperature in ulteriore rialzo domenica, con assenza di addensamenti di nubi su tutta l’Isola.

Previsioni inizio settimana

Le previsioni del meteo Sicilia non cambiano con l’inizio della settimana, con sole e temperature alte in tutta la regione e assenza di precipitazioni. Gli unici possibili rovesci riguardano la giornata di martedì, quando tra mattina e pomeriggio le aree interne della Sicilia orientale potrebbero assistere a locali addensamenti di nubi e deboli piogge a partire dal pomeriggio nelle aree montuose.

Il meteo Sicilia è dunque prettamente estivo in questi giorni di metà luglio, con temperature non eccessivamente elevate e prevalenza di bel tempo. L’ideale per chi è già in vacanza e può godersi il sole senza caldo torrido né temporali estivi.