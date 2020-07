Caretta Caretta nidifica alla Playa: lo spettacolo della natura sotto gli occhi dei bagnanti

Le Caretta Caretta sono tornate a nidificare alla Playa di Catania. L'ultima segnalazione è quella di una tartaruga avvistata nei pressi della Cucaracha.

Come ogni anno la Caretta Caretta, la tartaruga marina che abita le acque del mediterraneo, è tornata a nidificare sulla spiaggia catanese, rinnovando uno straordinario spettacolo della natura. Numerose, infatti, sono le segnalazioni giunte da Catania e da tutta la costa orientale della Sicilia. All’Oasi del Simeto quest’anno il primo nido, come documentato da degli attivisti del Wwf settimane fa.

Le Caretta Caretta tornano sempre dove sono nate per deporre le uova. Tra le ultime segnalazioni, quella di venerdì sera. Ha emozionato, infatti, lo spettacolo di una tartaruga avvistata sulla Playa di Catania in corrispondenza del lido la Cucaracha. La bellissima creatura marina ha cominciato a scavare nella sabbia e, sotto gli occhi dei bagnanti, ha deposto le uova. Il nido della Caretta Caretta è stato posto in sicurezza dai volontari del WWF Sicilia Orientale e si dovrà attendere adesso che le uova si schiudano e le nuove nate inizino la propria corsa verso il mare.

Ciò che bisogna sempre tenere a mente è di non toccare assolutamente i nidi delle tartarughe, facendo attenzione a non danneggiare in alcun modo le uova. Le segnalazioni, inoltre, devono essere indirizzate alla Capitaneria di Porto, chiamando il numero d’emergenza 1530. Saranno poi le associazioni competenti a intervenire, mettendo le recinzioni intorno ai nidi per salvaguardare l’incolumità delle Caretta Caretta.