Se per molti il ferragosto segna la fine dell’estate e il rientro dalle vacanze, per la città di Catania, l’estate è ancora nel pieno del suo splendore e le spiagge del litorale, dalla Playa alla Scogliera, continuano ad attirare cittadini e turisti in cerca di giornate di sole e mare. Tra tuffi rinfrescanti, passeggiate sulla sabbia e tramonti da cartolina, le queste settimane di estate inoltrata regalano il mix perfetto tra relax e divertimento. Non mancano aperitivi sul lungomare, serate tra amici e una movida ancora vibrante, che trasforma le spiagge in veri e propri punti di ritrovo per grandi e piccini. In questo articolo vi segnaliamo come raggiungere facilmente questi luoghi, per approfittare fino all’ultimo di ogni momento della stagione estiva.

Come raggiungere Aci Castello e la Scogliera

Per chi desidera godersi momenti di relax al mare, serate sul lungomare o aperitivi con vista tramonto in una location unica e suggestiva del nostro territorio, raggiungere Aci Castello e la Scogliera è oggi più semplice grazie ai mezzi pubblici AMTS. Oltre alla Linea 534, attiva tutto l’anno e già fondamentale per collegare Catania ad Aci Castello, è stata attivata la Linea 935 che coprirà durante l’estate il tratto catanese della Scogliera, partendo da piazza della Repubblica fino ad Aci Castello. I collegamenti permettono di partire sia la mattina presto che la sera, con la prima corsa della Linea 534 alle 06:00 e l’ultima alle 22:40, mentre la Linea 935, attiva solo per la stagione estiva, parte alle 06:00 e termina alle 21:35. Il percorso attraversa le principali vie della città, tra cui via Etnea, Corso Sicilia e Corso Italia, così da offrire a turisti e cittadini un’alternativa a traffico e stress da parcheggio, con la possibilità di spostarsi comodamente anche fuori dalla città senza dover utilizzare l’auto.

Raggiungere la Playa

Per chi ami trascorrere divertenti giornate al mare anche in famiglia o passeggiate serali sulla battigia della Playa, il Comune, insieme ad AMTS, ha attivato anche quest’anno la Linea “D”. Il servizio, pensato per agevolare cittadini e turisti nell’uso dei mezzi pubblici e ridurre il traffico di mezzi privati, permette di raggiungere comodamente il litorale, dalla mattina presto fino a tarda notte. La prima corsa parte alle 05:45 e l’ultima alle 00:00, sia nei giorni lavorativi sia nei festivi. Le vetture “D”, quattro in totale, coprono la tratta dal capolinea di piazza Borsellino (già piazza Alcalà) fino a San Francesco La Rena e ritorno, con una frequenza media di 15 minuti per tutta la giornata. Il percorso attraversa diverse vie principali, tra cui Via Mulino S. Lucia, Via C. Colombo, Via D. Tempio, Faro Biscari, Viale Kennedy e Via S. F. La Rena, garantendo un collegamento diretto e comodo con le spiagge, senza la necessità di utilizzare l’auto.

Per maggiori informazioni e dettagli su tratte, orari e fermate, si consiglia di consultare il sito ufficiale di AMTS.