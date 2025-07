Boom di nidi Caretta Caretta per la stagione estiva 2025 in Sicilia. Anche quest’anno la nostra isola si conferma una delle mete privilegiate per la nidificazione delle tartarughe.

I nidi avvistati in Sicilia

Oggi in Sicilia si contano già 100 nidi di tartaruga Caretta caretta, un numero raggiunto in tempi record, considerando che erano solo 69 lo scorso 2 luglio. A livello provinciale, Siracusa guida la classifica con 38 nidi, seguita da Ragusa (30), Agrigento (13), Catania (8), Trapani (6), Palermo (3) e Messina (2).

Oleana Prato, responsabile del progetto “Tartarughe Marine WWF” per la Sicilia, ha sottolineato che rispetto alla stagione 2024 si è registrato un aumento del 30% nelle nidificazioni rilevate e messe in sicurezza. Un risultato raggiunto grazie a una rete di volontari sempre più ampia, a monitoraggi intensificati e a una maggiore sensibilizzazione da parte di turisti e operatori balneari. Un ruolo chiave in questo successo lo ha avuto anche il progetto LIFE ADAPTS, cofinanziato dall’Unione Europea, che si avvale di strumenti tecnologici innovativi come l’eDNA, i droni, le fototrappole e la telemetria satellitare, oltre al coinvolgimento diretto delle comunità locali.

Cosa fare in caso di avvistamenti

Il WWF invita la cittadinanza a contribuire attivamente alla tutela delle tartarughe marine. In caso di avvistamento di tracce, esemplari di Caretta caretta o comportamenti insoliti sulla spiaggia, è essenziale mantenere una distanza minima di 2 metri e evitare l’uso di luci dirette, che potrebbero disturbare l’animale.

È importante segnalare immediatamente l’evento alla Capitaneria di Porto o al numero del WWF dedicato alla sorveglianza delle coste. Ogni segnalazione può rivelarsi decisiva per la salvaguardia di una specie preziosa, vulnerabile e sempre più presente sulle nostre spiagge.