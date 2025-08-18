A fine luglio, presso il lido dell’hotel Fontane Bianche a Siracusa, si è verificata la prima emersione di tartarughe Caretta caretta in un nido monitorato dal WWF. L’evento segna l’inizio delle schiuse in Sicilia e coincide con un altro traguardo importante: il network “Tartarughe marine” dell’associazione, guidato dalla biologa Oleana Prato, ha superato quota 200 nidi censiti e messi in sicurezza dall’inizio della stagione riproduttiva, circa due mesi fa.

Attualmente, la distribuzione dei nidi conferma il ruolo centrale della Sicilia come habitat favorevole:

83 nidi si trovano nella provincia di Siracusa,

47 a Ragusa,

41 ad Agrigento,

14 a Trapani,

10 a Messina,

9 a Catania,

4 a Palermo.

Una maggiore consapevolezza dei gestori di lidi

“Questo aumento di nidificazioni è una bellissima notizia, frutto sicuramente dell’aumento della sensibilità delle persone, dei turisti, degli operatori balneari – ha dichiarato Laura Pintore, Marine Life Expert WWF Italia –. Molti nidi che in passato non venivano segnalati non sfuggono oggi all’impegno dei volontari WWF, che setacciano i litorali, ma è aumentata anche la collaborazione dei lidi. Stiamo assistendo anche ad una estensione dell’areale di nidificazione in aree dove prima non c’era traccia di nidi, nel tirreno settentrionale: ad esempio in Toscana e persino Liguria. Questo aspetto potrebbe essere l’altra faccia della medaglia, legata al cambiamento climatico o a condizioni non più idonee in altre aree del Mediterraneo, a causa della urbanizzazione delle coste. E le tartarughe fanno quello che fanno da milioni di anni. Si adattano”.

La schiusi di Ferragosto a Catania

E proprio a Ferragosto, a le tende, i falò ancora accesi e il via vai di quad , i numerosi turisti e bagnanti hanno potuto assistere ad un momento di rara bellezza: decine di tartarughine Caretta caretta si sono schiuse, proprio a sud del Lido Le Capannine, a circa 200 metri di distanza. A darne notizia l’associazione LungomareLiberato!

Il nido, protetto e monitorato da settimane grazie all’impegno costante dei volontari del WWF, ha regalato uno spettacolo emozionante per i numerosi spettatori. Un Ferragosto diverso, fatto non solo di festa, ma anche di consapevolezza e tutela ambientale.