Il Palio d’Ateneo festeggia quest’anno la sua ventesima edizione, un traguardo che celebra due decenni di sport, divertimento e un forte spirito di comunità tra gli studenti universitari di Catania. L’evento si svolgerà da mercoledì 7 a venerdì 9 maggio, portando con sé il consueto mix di competizione goliardica e celebrazione dello sport. Questa manifestazione è il simbolo di una stretta collaborazione tra l’Università di Catania e il Centro Universitario Sportivo (CUS), con la partecipazione attiva di tutti i dipartimenti dell’Ateneo.

A partire dalle 14.00 di mercoledì 7 maggio e per le giornate successive, giovedì 8 e venerdì 9 maggio, tutte le attività didattiche saranno sospese, in modo da permettere agli studenti di godere appieno dei tre giorni dedicati alla festa e alle competizioni

Non solo sport ma anche beneficienza

Il Palio, che negli anni ha saputo unire tradizione e innovazione, accoglie anche quest’anno il “Palio Eunice”, un’iniziativa che promuove la cooperazione internazionale. Per il secondo anno consecutivo, l’Università di Catania ospiterà studenti provenienti da università partner di Eunice, un’alleanza europea che raccoglie istituzioni accademiche di diversi paesi, tra cui Italia, Belgio, Polonia, Portogallo e Spagna. Gli studenti partecipanti, due per ogni ateneo, si sfideranno in gare sportive, con il punteggio più alto a decretare il vincitore del 2° Palio Eunice. Inoltre, l’edizione 2025 del Palio d’Ateneo avrà una forte valenza sociale, con il CUS Catania che si unisce alla Fondazione AIRC per la ricerca medica. Nei giorni del Palio, il 7 e il 9 maggio, i volontari AIRC saranno presenti per distribuire le azalee della ricerca, simbolo della lotta contro i tumori femminili e della celebrazione della Festa della Mamma. Un’occasione per combinare sport, solidarietà e impegno verso la ricerca scientifica.

Il programma completo della prima giornata

Il Palio d’Ateneo prenderà il via mercoledì 7 maggio, alle ore 14, come da tradizione, con la coloratissima parata degli studenti, che sfileranno indossando i colori dei loro rispettivi Dipartimenti. Il corteo attraverserà il cuore del centro storico di Catania, partendo dalla Villa Bellini e giungendo fino a Piazza Università. Dopo la parata, si darà il via ufficiale alle competizioni con le prime tre gare in programma: una corsa podistica, il limbo e un torneo di Dodgeball.

Ben 13 squadre, rappresentanti i vari Dipartimenti dell’Ateneo, si contenderanno la vittoria, con 251 atleti per squadra, per un totale di 3.263 studenti pronti a sfidarsi in 41 diverse discipline sportive. L’intero evento vedrà la partecipazione di circa 4.000 persone, tra studenti, tifosi, accompagnatori e membri dello staff organizzativo, che daranno vita a un’atmosfera vibrante di passione, sport e aggregazione.

Il Palio d’Ateneo è ormai un appuntamento annuale imperdibile, che coinvolge non solo gli studenti ma tutta la città di Catania. È un’autentica Olimpiade universitaria, in cui i Dipartimenti si sfidano con l’obiettivo di conquistare il titolo e spodestare i detentori del trofeo 2024, che appartiene al Dipartimento di Ingegneria. Una tradizione che si rinnova, con la promessa di essere ancora una volta un’esperienza unica e indimenticabile per tutti.