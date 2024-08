“E’ assurdo pagare 5 euro di parcheggio ed essere pure costretti nella scelta del lido. L’amministrazione comunale lotta quotidianamente contro i parcheggiatori abusivi e adesso i cittadini si ritrovano ostaggio di privati senza scrupoli” Interviene così il vicepresidente del consiglio comunale di Catania, Riccardo Pellegrino, parlando della situazione delle concessioni demaniali sul litorale della Playa.

“Ho ricevuto diverse segnalazioni da cittadini indignati e ho fatto io stesso un sopralluogo nei giorni scorsi” Prosegue Pellegrino. “Diverse aree demaniali sono state affidate a privati che ne hanno fatto dei parcheggi: la tariffa fissa è di 5 euro e non puoi neanche sceglie in che lido andare, in quanto, con fare mafioso ti obbligano a pagare l’ingresso nel lido da loro indicato. Trovo la cosa assurda: occorre porre rimedio subito“.

“Mi appello al presidente della Regione, Renato Schifani e al demanio marittimo della RegIone Sicilia; si ritirino le concessioni e si affidano i terreni all’Amministrazione comunale così che possano essere gestiti correttamente dall’Amts”.