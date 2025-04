La polizia ha individuato il 28enne, originario di Roma ma residente ad Adrano, che, nei giorni scorsi si è reso protagonista di atti osceni presso la Villa Comunale. L’uomo si abbassava i pantaloni per mostrare le parti intime alle diverse ragazze incontrate.

L’accaduto

Proprio le tre vittime che, tra il 2 e il 4 aprile, si sono imbattute nel pregiudicato di Adrano, l’hanno denunciato, presso il commissariato di pubblica sicurezza della città.

Dopo aver ascoltato le testimonianze delle vittime, la polizia ha avviato le indagini per risalire all’autore, intensificando i controlli effettuati all’interno della Villa.

Avendo appreso quanto accaduto dai social, una quarta donna si è recata in commissariato, raccontando di episodi analoghi, verificatisi a dicembre a bordo di un autobus di linea.

Le testimonianze

Dalle testimonianze, emergevano tratti comuni nella descrizione dell’autore delle molestie, avvalorata da uno scatto fotografico che lo immortalava mentre si allontanava, dopo aver compiuto l’atto osceno, con uno zaino rosso sulle spalle (aspetto, questo, che le tre donne hanno evidenziato nelle loro denunce formalizzate ai poliziotti del Commissariato). La quarta ragazza, invece, ha raccontato di averlo incontrato con un secchiello azzurro, con dentro l’attrezzatura necessaria per la pulizia dei vetri.

La denuncia

Sono stati i poliziotti della squadra volanti ad aver individuato un uomo sospetto, che aveva tentato di allontanarsi dagli stessi. Una volta fermato e sottoposto a controllo, l’uomo ha ammesso di essere a conoscenza di una foto sui social che lo ritraeva con uno zaino rosso del quale si era liberato. I poliziotti hanno recuperato lo zaino (che era stato abbandonato in un terreno vicino la sua abitazione) e hanno trovato il secchiello e l’attrezzatura per pulire i vetri in casa.

Il pregiudicato, una volta condotto in commissariato, è stato riconosciuto dalle tre ragazze e denunciato all’Autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico.