La Polizia di Stato ha denunciato due giovani adraniti di 19 e 21 anni che giravano in auto con bustine di marijuana e un coltello a serramanico. I due sono stati individuati dai poliziotti delle volanti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano durante un servizio di controllo del territorio in una via del centro.

Entrambi noti per precedenti in materia di stupefacenti e per diversi reati contro la persona e il patrimonio, stavano discutendo vicino ad un’auto in sosta quando, alla vista della pattuglia, sono saliti a bordo del veicolo nel tentativo di dileguarsi per eludere i controlli. I poliziotti hanno anticipato le loro mosse e hanno intimato l’alt.

Durante la perquisizione dell’auto sono state trovate, nel vano portaoggetti, due bustine termosaldate di marijuana per un peso complessivo di 16 grammi. Addosso ad uno dei due giovani è stata trovata la somma in contanti di 1.260 euro. L’amico, invece, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un coltello a serramanico con una lama di sette centimetri. Già in passato il giovane, con precedenti per rapina e lesioni, era stato denunciato per un caso analogo.

Sia la droga che i soldi sono stati posti sotto sequestro, mentre i due adraniti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria: il primo per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, il secondo per porto ingiustificato di coltello, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.