Coronavirus, in Sicilia due contagi in più e un decesso: gli aggiornamenti

Coronavirus: due casi in più in Sicilia e un decesso. I dati aggiornati al 30 giugno così come trasmessi dal Ministero della Salute sui propri canali.

Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, il numero dei contagiati in Sicilia è aumentato leggermente. A livello nazionale sono 142 i nuovi positivi rispetto ai 126 del 29 giugno, di cui in prevalenza si trovano nella regione Lombardia. A seguire ci sono Campania, Emilia Romagna e Campania. Tutte le altre regioni, invece, mostrano un trend di contagiati molto basso, sotto le dieci persone.

La Sicilia, infatti, nel bollettino del 30 luglio si classifica tra queste con due nuovi contagiati in tutta la l’Isola, su un numero di 128 persone che restano ancora positive al Covid-19. Si è registrato anche un decesso che si aggiunge ai 281 passati. 19 sono i ricoverati, di cui tre sono attualmente ricoverati in terapia intensiva. Sono 106, invece, i positivi che stanno scontando il loro periodo di quarantena in isolamento domiciliare. I casi accertati a livello nazionale sono 240.578 in totale, di cui 3.080 in Sicilia.