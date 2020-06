Decathlon Lavora con Noi: le offerte di lavoro

Decathlon, nota catena di punti vendita di articoli sportivi, cerca personale da assumere nei propri store per potenziare l'organico aziendale. Tra le figure richieste: sales assistant, warehouse operative e manager, tecnici di laboratorio e sport leader.

Decathlon lavora con noi – Al fine di fronteggiare l’urgente potenziamento dell’organico aziendale, cerca praticanti regolari di una disciplina al fine di rendere lo sport accessibile al maggior numero di persone. In particolare, seguendo il piano di sviluppo proposto dall’ente, per i candidati sarà possibile contribuire allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport accompagnando il cliente verso il canale di acquisto per lui più adatto e assumendo autonomamente gestione del layout e del merchandising del proprio reparto. Nel dettaglio, le figure richieste sono:

Decathlon lavora con noi: Sales Assistants

I Sales Assistants lavorano relazionandosi con i clienti, costruiscono rapporti e comprendono i desideri degli stessi. Attraverso un approccio attivo con i clienti si attivano per ricercare i prodotti che meglio rispecchiano le caratteristiche ricercate. Saper pubblicizzare l’insegna, i servizi e i prodotti e occuparsi professionalmente della clientela saranno le mansioni da svolgere.

Simili figure professionali sono richieste presso le sedi di: Vado Ligure, SV (Italia), Voghera, PV (Italia), Portogruaro, VE (Italia), Marcianise, CE (Italia), San Pancrazio, PR (Italia), Genova Marassi, GE (Italia), Reggio Emilia, RE (Italia), Faenza, RA (Italia), Colle Di Val D’elsa, SI (Italia), Cavallino, LE (Italia), Roncadelle, BS (Italia), San Donà Di Piave, VE (Italia), Rescaldina, MI (Italia), Cuneo, CN (Italia), Montecorvino Pugliano, SA (Italia), Olmi, TV (Italia).

Sales Assistant – Montagna

Castenedolo, BS (Italia), Baranzate, MI (Italia), Prato, PO (Italia), Piacenza, PC (Italia), Savignano Sul Rubicone, FC (Italia).

Sales Assistant – Sport Outdoor

Muggia, TS (Italia).

Sales Assistant – Fitness

S.Stefano Magra, SP (Italia), Bassano Del Grappa, VI (Italia), Roncadelle, BS (Italia), Olmi, TV (Italia).

Sales Assistant – Escursionismo

Padova, PD (Italia).

Sales Assistant – Ciclismo

Roncadelle, BS (Italia), Moncalieri, TO (Italia), Olmi, TV (Italia), Osnago, LC (Italia).

Sale Assistant – Trekking, Sci e Snowboard

Roncadelle, BS (Italia)

Decathlon lavora con noi: Sport Leader

Declathlon intende la figura professionale dello Sport Leader come capace di prendere decisioni in locale per andare incontro ai bisogni di clienti ed utilizzatori sportivi. Tali decisioni vanno dalla gestione dello stock e degli spazi commerciali fino alla creazione di un vera politica commerciale e di un network di praticanti.

Sport Leader – Tennis

Modena, MO (Italia)

Sport Leader – Sport acquatici

Si richiede la pratica di uno o più sport tra i seguenti: nuoto, pallanuoto, surf, subacquea, vela presso: Padova, PD (Italia), Cinisello Balsamo, MI (Italia), Torino, TO (Italia).

Sport Leader – Ciclismo

Cinisello Balsamo, MI (Italia)

Sport Leader – Escursionismo

Cinisello Balsamo, MI (Italia), Mantova, MN (Italia).

Sport Leader – Montagna

Torino, TO (Italia)

Sport Leader – Pesca

Campi, GE (Italia)

Decathlon lavora con noi: Tecnico di laboratorio – Ciclismo

Dalle figure professionali di Tecnico di laboratorio si richiede la capacità di gestire la riparazione, manutenzione e personalizzazione delle attrezzature sportive richieste dai clienti, proponendo loro i servizi più idonei ai bisogni presenti, permettendogli di praticare lo sport in completa sicurezza.

Richiesti presso le sedi di: Brandizzo, TO (Italia); Parma, PR (Italia)

Decathlon lavora con noi: Warehouse Department Manager

Gestirà in autonomia l’attività di approvvigionamento dei negozi di sua competenza garantendo qualità e velocità delle prestazioni. Selezionerà i collaboratori garantendone l’integrazione e la formazione e accompagnerà lo sviluppo della tua squadra.

Figura professionale richiesta presso: Castel San Pietro Terme, BO (Italia), Brandizzo, TO (Italia), Basiano, MI (Italia).

Decathlon lavora con noi: Warehouse Operative

La sua sfida sarà consegnare “emozioni sportive” ai clienti online e a coloro che visiteranno i negozi Decathlon. Sarà responsabile del corretto flusso di merci. Garantirà l’ottimizzazione dello stoccaggio e della spedizione dei prodotti.

Figure richieste nelle sedi di: Basiano, MI (Italia), Maddaloni, CE (Italia).