Decathlon Catania assume: come candidarsi

Decathlon: arrivano nuove proposte di lavoro per coloro che vogliono lavorare con la grande azienda di articoli sportivi. Qual è la possibilità di impiego a Catania?

Decathlon Catania assume. L’azienda francese che dal 1976 commercia articoli, perlopiù di produzione propria di tipo sportivo, possiede in tutto il territorio italiano circa 122 negozi che si dividono in 18 regioni. Dopo il difficile periodo che man mano sta venendo superato, arrivano nuove offerte di lavoro anche dall’azienda di prodotti per lo sport.

Sono tante le posizioni aperte in tutta Italia: dipende tutto da quale store si sceglie. Si passa dagli sport leader, praticanti dello sport di cui si occupa il proprio reparto, il cui scopo non è solo orientare i clienti nel miglior modo se interessati al proprio sport, ma anche di organizzare lo stesso reparto nel modo più consono allo sport rappresentato. Ovviamente, non mancano i venditori di reparto e gli operatori di magazzino.

Decathlon Catania: la posizione di lavoro aperta

Per la provincia di Catania, le posizione attualmente aperta è quella di sales assistant: tramite un piano di sviluppo, come recita la stessa offerta, si potrà accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato, essere dunque non solo ambasciatore dell’insegna, ma anche dei servizi offerti dall’azienda francese.

Decathlon Catania: come candidarsi

Non vi sono particolari prerequisiti per inviare la propria candidatura: la posizione è aperta, indistintamente, a studenti, diplomati e laureati. Per proporsi, occorre recarsi nella sezione careers del sito dell’azienda: una volta scelta la provincia etnea come luogo di preferenza, apparirà l’offerta di lavoro. Una volta cliccato sulla posizione aperta, basterà inviare la propria candidatura compilando il form apposito.

