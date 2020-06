Concorsi pubblici 2020: bandi attivi e in uscita

Concorsi pubblici 2020 sono numerosi e in continuo aggiornamento. Tra le novità in uscita anche un concorso dei Vigili del Fuoco per diplomati.

Tra i numerosi concorsi pubblici 2020 in uscita, figura quello indetto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Richieste le figure di Ispettore logico gestionale e informatico. Si attendono i bandi di concorso entro settembre e ottobre 2020. Stando a quanto riportato nel testo del Decreto rilancio, le assunzioni saranno effettuate entro dicembre 2021.

Richiesto soltanto il diploma; in caso ci fosse un numero sopraelevato di richieste, si procederà con un test preselettivo prima di affrontare le due prove previste. Le prove verteranno sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale per la figura di Ispettore logico gestionale e su architetture informatiche per gli Ispettori Informatici. Prevista anche una prova orale finale. Per ulteriori informazioni si attende il bando ufficiale.

Concorsi pubblici 2020: Ministero della Giustizia

Tra i concorsi pubblici 2020 di cui si attende il bando si rintraccia la selezione pubblica per il concorso del Ministero della Giustizia. Il bando coprirà 3250 figure professionali tra cui:

400 Direttori – concorso per 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3;

– concorso per 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3; 150 Amministrativi – concorso per 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1, per l’urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

– concorso per 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1, per l’urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna; 2.700 Cancellieri – concorso per 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.

Come nel caso del bando precedente, nel caso di numero di richieste sopraelevato si svolgerà un test preliminare selettivo. Gli esami saranno svolti per via telematica; l’uscita del bando è prevista entro agosto.

Uno dei bandi per i concorsi pubblici 2020 maggiormente attesi riguarda la copertura di 300 unità professionali in funzione di dirigenti e 2300 figure non dirigenziali tra giuristi, economisti, statistici e figure affini al reparto tecnico. Non sono ancora disponibili precise direttive in merito ai requisiti richiesti, tuttavia il bando sarà rivolto ai laureati.

Le prove di selezione saranno in questo modo ripartite:

prova oggettiva attitudinale (logica);

prova oggettiva tecnico-professionale ;

; tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale.

A partire dal 15 giugno è possibile fare domanda per partecipare alla concorso ordinario per la scuola secondaria e a quello per ordinario per l’infanzia e primaria. Attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive è possibile presentare domanda, esclusivamente in forma telematica.

Per coloro i quali sono già in possesso dell’identità digitale SPID il processo sarà agevolato. Molti dati, infatti, non richiederanno registrazione. Ogni candidato può infatti presentare richiesta in una sola regione e per una sola classe di concorso. La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 luglio 2020.