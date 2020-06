Concorsi pubblici, Ministero della Salute assume: i bandi

Il Ministero della Salute ha indetto diversi concorsi pubblici per l'assunzione di nuovi funzionari in diverse categorie legate al settore sanitario. Ecco le informazioni utili e i bandi ufficiali.

Concorsi pubblici, il Ministero della Salute ne ha indetti 8, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 57 funzionari.

Concorsi pubblici: Ministero della Salute assume funzionari della comunicazione

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 funzionari della comunicazione (esperti in materie sanitarie) da inquadrare tra il personale non dirigenziale e nella terza area funzionale – fascia retributiva F1.

Concorsi pubblici: Ministero della Salute assume funzionari economici

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 funzionari economici (esperti in materie sanitarie) da inquadrare tra personale non dirigenziale e nella terza area funzionale –fascia retributiva F1.

Concorsi pubblici: Ministero della Salute assume funzionari giuridici

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 10 funzionari giuridici (esperti in materie sanitarie) da inquadrare tra il personale non dirigenziale e nella terza area funzionale – fascia retributiva F1.

Concorsi pubblici: Ministero della Salute assume funzionari informatici

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 6 funzionari informatici (esperti in materie sanitarie) da inquadrare tra il personale non dirigenziale e nella terza area funzionale – fascia retributiva F1.

Concorsi pubblici: Ministero della Salute assume ingegneri biomedici

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 11 ingegneri biomedici da inquadrare tra il personale non dirigenziale e nella terza area funzionale – fascia retributiva F1.

Concorsi pubblici: Ministero della Salute assume funzionari dei servizi tecnici

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 funzionari dei servizi tecnici (esperti in materie sanitarie) da inquadrare tra il personale non dirigenziale e nella terza area funzionale – fascia retributiva F1.

Concorsi pubblici: Ministero della Salute assume funzionari per i rapporti internazionali

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 funzionari dei rapporti internazionali (esperti in materie sanitarie) da inquadrare tra il personale non dirigenziale e nella terza area funzionale – fascia retributiva F1.

Concorsi pubblici: Ministero della Salute assume funzionari statistici

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 9 funzionari statistici (esperti in materie sanitarie) da inquadrare tra il personale non dirigenziale e nella terza area funzionale – fascia retributiva F1.

La domanda va presentata entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 luglio, pena l’esclusione, utilizzando le modalità descritte sul sito del Ministero. La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12:00 del giorno 24 giugno fino alle ore 12:00 del giorno 8 luglio.