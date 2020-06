UNICT – “Dalle soft skills alla scrittura del CV”: nuovo appuntamento con “Dall’Università al lavoro”

Prosegue il ciclo di seminari virtuali organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania dal titolo "Dall'Università al lavoro: suggerimenti per non smarrirsi".

“Dall’Università al lavoro: suggerimenti per non smarrirsi” è un ciclo di incontri virtuali proposto dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania. L’iniziativa è stata organizzata dal Centro Orientamento Formazione e Placement d’Ateneo. Il secondo appuntamento sarà lunedì 22 giugno alle ore 10.00 sulla piattaforma digitale di Microsoft Teams. I destinatari degli incontri sono i laureandi dei corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione e in Scienze pedagogiche e progettazione educativa, ma resta aperto a tutti.

Il secondo incontro, “Dalle soft skills alla scrittura del CV”, sarà tenuto un’esponente del COF & Placement, Federica Firrincieli. Durante il meeting saranno affrontati diversi argomenti, tra cui la stesura di un curriculum e i suoi principali ostacoli relativi alla sua scrittura, la ricerca del lavoro e l’imprenditoria nel settore dell’educazione. Sarà possibile seguire l’incontro cliccando qui.