UNICT – Addio alla prof.ssa Severino: lutto a Scienze della Formazione

Lutto al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania: addio alla prof.ssa Natalina Severino, docente di Storia contemporanea.

L’Università di Catania perde la professoressa Natalina Severino, docente di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e vice-coordinatrice del Dottorato di ricerca in Scienze Umane. L’annuncio sul sito del Dipartimento, dove si allega una foto che ritrae la docente sorridente e in compagnia di due animali domestici.

Un male incurabile ha stroncato in breve tempo la vita della nostra cara collega Prof.ssa Natalina Severino – si legge sul sito del Dipartimento –. Donna intelligente e vivace, studiosa appassionata del mondo moderno e contemporaneo, attiva sin da giovane anche sul territorio e sul sociale, più recentemente attraverso importanti incarichi ricoperti presso l’associazione Lions Club Acitrezza e Taormina, ha rivolto i suoi interessi scientifici in particolare su tematiche di storia sociale, politica ed economica. Se ne dà qui il triste annuncio per tutti coloro che, colleghi, amici, studenti, allievi, la conobbero e ne apprezzarono le doti umane e professionali”.

Le esequie si sono svolte questa mattina, lunedì 14 settembre alle 12.00, presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione a Cannizzaro.