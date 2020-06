Scomparsa Liliana Pizzo, Pogliese: “Presto struttura sportiva a suo nome”

Scomparsa, all'età di 85 anni, Liliana Pizzo, una tra le figure di spicco della pallavolo moderna. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, renderà indelebile il suo nome intitolandole una struttura sportiva comunale.

Liliana Pizzo, 85 anni, giocatrice di una pallavolo pionieristica che da allenatrice fu tra le maggiori protagoniste della pallavolo moderna, si è spenta mercoledì 17 giugno nella sua casa di Aci Trezza. Negli anni settanta con un gruppo di atlete catanesi fondò la Torre Tabita e vinse i Giochi della Gioventù e titoli nazionali giovanili fin quando, nel 1980, ottenne lo scudetto con l’Alidea, unico nella pallavolo femminile siciliana.

La scomparsa di Liliana Pizzo cade a 40 anni da quello scudetto che glorificò il capoluogo etneo. I festeggiamenti per questa ricorrenza sono stati bloccati per la pandemia che ha fatto saltare la data delle celebrazioni. Adesso, purtroppo, saranno anche in sua memoria.

Il sindaco Salvo Pogliese a conclusione dei funerali della professoressa svoltisi nella giornata di oggi, a cui ha partecipato, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La scomparsa della signora del volley siciliano e nazionale supera l’ambito sportivo perché con i suoi successi ha impersonato una Catania che vince e si afferma oltre ogni difficoltà. Lo scudetto femminile della pallavolo e l’avere creato una tradizione sportiva che ancora continua, grazie anche alle figlie Tiziana e Donatella, rappresentano un valore da rendere perenne intitolando una struttura sportiva comunale alla professoressa Tiziana Pizzo che faremo appena possibile”.