Sicilia, ancora confini chiusi: probabile prolungamento del blocco

Potrebbe essere prolungata la chiusura dei confini regionali della Sicilia. Ecco quale sarebbe la nuova data da segnare per la riapertura.

La Sicilia di Nello Musumeci potrebbe voler aspettare un’ulteriore settimana per riaprire i suoi confini a livello nazionale. Mentre nel resto d’Italia la data attesa è quella di mercoledì 3 giugno, secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, pare che il governatore siciliano stia ragionando in queste ore su un possibile prolungamento circa il blocco degli ingressi in regioni. L’ordinanza del presidente scade il 7 giugno e questo consentirebbe di avere cinque giorni in più per valutare la situazione epidemiologica.

Di certo, decisiva sarà la curva dei contagi della regione, nei prossimi giorni. C’è da dire che gli ultimi bollettini fotografano una situazione stabile e positiva: da giorni la Sicilia è a zero decessi e anche i contagi si contano ormai sulle dita di una mano. Dati questi che fanno ben sperare, anche se – avverte la classe dirigente siciliana – è ancora presto per esultare. La riapertura è iniziata il 18 maggio e la latenza dura 14 giorni: dunque i veri dati e gli effetti dell’allentamento delle misure restrittive devono ancora pervenire. Per questo si ipotizza il prolungamento della quarantena: mantenendo l’obbligo di isolamento si blocca di fatto il turismo, in attesa di capire come partire.

Comunque sia, alla Regione è ormai accantonata l’ipotesi della patente sanitaria: quando si ripartirà, dunque, per entrare sarà necessario registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it e tenere sotto controllo gli eventuali sintomi, ma niente test sierologici o tamponi.