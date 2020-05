Spostamenti tra regioni sì, ma non per tutti: chi potrebbe riaprire il 3 giugno

Gli spostamenti tra regioni saranno possibili tra pochi giorni. Le riaperture di alcune potrebbero essere a rischio per il numero di contagi.

Le riaperture delle attività commerciali, compresi bar e ristoranti, sembrano aver portato un nuova normalità con mascherine e guanti annessi. Non tutti gli spostamenti sono ancora permessi, in particolare quelli tra le regioni, i cui confini rimangono tutt’ora chiusi.

Il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha dichiarato più volte che la Sicilia è pronta a riaprire i confini già il 3 giugno, visto che l’andamento del contagio sembra consentirlo. Non per tutte le regioni questo è ancora possibile.

In particolare, la Lombardia continua ad avere il 50% dei nuovi contagi e 25 mila attualmente positivi su un totale di 55 mila in tutta Italia. Per questa ragione, non si esclude che la riapertura avverrà per tutte le regioni, tranne per la Lombardia e forse anche per il Piemonte e l’Emilia Romagna che rimarranno chiuse per altre due settimane. “La curva continua a piegarsi dal lato giusto, ma serve cautela” ripete il ministro della Salute Roberto Speranza.

Per prendere una decisione definitiva, si dovranno attendere i dati del 29 maggio. Secondo gli esperti, l’andamento della curva dovrà essere analizzato per ulteriori 24-36 ore e poi il governo potrà riunirsi. È probabile che la decisione verrà presa tra giorno 1 e 2 giugno.