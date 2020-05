Coronavirus in Sicilia, oggi oltre 3000 tamponi: solo 8 i positivi

Coronavirus in Sicilia: l'aggiornamento sui dati di oggi, martedì 19 maggio 2020. Calano i ricoveri e rimane contenuto il numero dei positivi.

Iniziata la Fase 2 in tutta Italia dopo il lockdown. Il 18 maggio il governo, conseguentemente alla diminuzione dei contagi delle scorse settimane, ha dato il via libera per le riaperture. Anche la Sicilia, in prima fila fin dall’inizio tra le Regioni che spingevano per la riapertura, ha riaperto i battenti con una nuova ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci. Nel frattempo, la Regione Siciliana continua il quotidiano aggiornamento dei dati sui contagi.

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale: dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 122.040 (+3.181 rispetto a ieri), su 109.195 persone. Di queste sono risultate positive 3.403 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.524 (-15), 1.611 sono guarite (+22) e 268 decedute (+1). Degli attuali 1.524 positivi, 137 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 12 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.387 (-2) sono in isolamento domiciliare.