Decreto Rilancio: tutti i bonus e le misure spiegati punto per punto

Decreto Rilancio: tutte le misure annunciate da Conte e spiegate punto per punto su reddito di emergenza, bonus vacanze 2020, scuola e università, assunzioni, tasse e imprese.

Il decreto Rilancio è stato ufficialmente presentato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa. Sono state varate misure su bonus, assunzioni, sanità, tasse e imprese dal valore di circa 155 miliardi.

Reddito di emergenza

Nasce il reddito di emergenza per aiutare le famiglie in difficoltà e tutelare le fasce più deboli. Si attende ancora la pubblicazione del testo del decreto Rilancio sulla Gazzetta ufficiale, ma secondo le informazioni precedentemente diffuse è destinato ai nuclei familiari che si trovano in particolare difficoltà. Il Rem dovrebbe essere erogato dall’Inps e potrebbe avere un valore da 400 a 800 euro. La domanda per richiederlo dovrà essere presentata entro giugno 2020.

Secondo l’ultima bozza del decreto, i requisiti sarebbero:

ISEE inferiore a 15.000€ ;

inferiore a ; residenza in Italia;

patrimonio mobiliare (anno 2019) inferiore a 10.000€ . Questo valore verrà aumentato di 5.000€ per ogni componente del nucleo famigliare diverso dal richiedente, fino ad arrivare ad un massimo di 20.000€ ;

. Questo valore verrà aumentato di per ogni componente del nucleo famigliare diverso dal richiedente, fino ad arrivare ad un massimo di ; il reddito famigliare mensile è inferiore all’importo del reddito di emergenza.

