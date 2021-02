Giuseppe Conte torna in cattedra: prima lezione in streaming

L'ex premier Giuseppe Conte torna a vestire i panni del docente: la prima lezione sarà in streaming.

L’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna in cattedra. La prima lezione è fissata per venerdì 26 febbraio alle 15:30: questa si svolgerà senza la presenza di studenti in aula, e varrà trasmessa in streaming sul sito e sul canale YouTube dell’università di Firenze.

La lectio magistralis, il cui tema principale dovrebbe essere il bilancio della sua attività di Governo, sancirà il ritorno di Conte da professore di Diritto privato all’università di Firenze.

Prima della lezione, Conte incontrerà il Rettore Luigi Dei presso la sede del rettorato in piazza San Marco. È prevista anche una riunione con la presidente della scuola di Giurisprudenza Paola Lucarelli e con il direttore del dipartimento di Scienze giuridiche Andrea Simoncini per definire i suoi prossimi impegni didattici.

Il reintegro nella cattedra dell’ex presidente del Consiglio è avvenuta automaticamente concluso il periodo di aspettativa obbligatoria.

Il futuro di Giuseppe Conte

Una volta terminato il suo mandato, l’ex premier aveva confermato la sua volontà di tornare ad insegnare.

“Il mio futuro immediato è il rientro a Firenze da professore all’Università”: aveva dichiarato.

Conte, tuttavia, non escluderebbe ancora un ritorno e/o una partecipazione attiva nelle vicende politiche del nostro Paese.

“Ci sono tanti modi per partecipare alla vita politica: lo vedremo insieme agli amici con cui abbiamo lavorato e ai compagni di viaggio”.