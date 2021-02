Coronavirus Catania, 102 casi ad Adrano e 152 a Misterbianco: i dati dei Comuni

Trend positivo nel territorio etneo circa i contagi da Covid-19. Di fatto, alcuni comuni stanno assistendo ad un calo dei soggetti positivi.

Giungono notizie positive dalla provincia di Catania. Molti comuni, di fatto, stanno registrando in queste settimane una tendenza positiva, con calo dei contagi registrati. Di seguiti, gli ultimi dati resi noti.

I dati del Calatino

Con una nota ufficiale, si comunica il calo del 12.63% dei positivi nei 15 centri del Calatino. Si registrano 74 positivi in meno. L’analisi è stata fatta sulla base del confronto dei dati inerenti allo scorso 19 febbraio (327) e della giornata di ieri (253). Licodia Eubea registra, al contrario, un incremento di 7 positivi negli ultimi cinque giorni.

Di seguito numero dei contagiati nelle due macro-aree del comprensorio, in cui risiedono i 253 soggetti che, secondo la “mappa” ufficiale dell’Asp di Catania, restano sottoposti ai vigenti protocolli sanitari e alle prescrizioni di legge.

Distretto D13 (141 positivi): Caltagirone 36, Vizzini 16, Grammichele 52, Mazzarrone 7, San Cono 1, Mineo 8, Mirabella Imbaccari 2, Licodia Eubea 19, San Michele Ganzaria 0. Distretto D 20 (112 positivi): Palagonia 43, Scordia 20, Raddusa 16, Castel di Iudica 19, Ramacca 9, Militello 5.

Adrano

La città di Adrano, nella giornata di ieri ha pubblicato un aggiornamento destinato a chiarire la situazione dei contagi. Il comunicato è stato diramato in serata dal sindaco della città, Angelo D’Agate, che ha indicato che gli attuali positivi sono complessivamente 102, di cui 2 ricoverati in ospedale. In isolamento restano 90 cittadini. La quota complessiva dei soggetti positivi è dunque ormai vicina a sotto quota 100.

Misterbianco

Nel corso delle scorse ore, è stato reso pubblico anche un comunicato con cui si informa sulla situazione epidemiologica di Misterbianco. Secondo le notizie fornite dal Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Catania, i soggetti attualmente positivi sarebbero complessivamente 152, di cui 16 ospedalizzati e 136 in cura domiciliare.

Inoltre, ammontano a 318 i soggetti attualmente non positivi sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto. L’ASP ha precisato che l’elenco dei soggetti positivi viene estratto dalla banca dati della piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità.

Bronte

Ieri sera anche il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, ha informato circa i casi da Coronavirus all’interno del Comune, attraverso la propria pagina Facebook. I positivi scendono ancora, raggiungendo attualmente il numero complessivo di 50 soggetti. Il primo cittadino ha comunque richiamato all’attenzione i propri concittadini. Secondo Firrarrello, è necessario continuare a rispettare le norme attualmente in vigore.