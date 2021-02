Coronavirus Sicilia, a Catania 102 casi: i dati del bollettino

Coronavirus, in Sicilia la curva rimane stabile. I dati sull'andamento della pandemia nel bollettino di oggi divisi per casi nazionali, regionali e provinciali.

Il bollettino di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, riporta per la Sicilia 542 nuovi casi. I dati sono in aumento rispetto a ieri (452). Aumento determinato, però, anche dei focolai scoppiati nelle due nuove zone rosse in Sicilia. A livello nazionale, invece, si registrano 16.624 nuovi casi, e le regioni più colpite sono Lombardia, Campania e Piemonte.

Coronavirus Sicilia: il bollettino nel dettaglio

Malgrado il dato incoraggiante, con la Sicilia che domenica scorsa è scesa sotto la soglia dei 1000 ricoveri, la soglia d’allerta rimane alta. Nell’Isola si registrano 10 nuovi ingressi. 816 pazienti si trovano ricoverati nei reparti ordinari, altri 130 sono in terapia intensiva.

Il numero degli attuali positivi, invece, è di 27.690. Per quanto riguarda i guariti, il totale sale a 118.646. Il numero di decessi, invece, è di 4.060, di cui 21 vittime nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, Catania e le altre province: i dati

I dati del contagio tra province vedono la seguente situazione. Al momento, le province di Catania e Palermo sono quelle con più casi, rispettivamente con 102 e 237 nuovi casi. Seguono le altre: