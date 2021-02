Giuseppe Conte torna a insegnare: la diretta della sua lezione

Giuseppe Conte torna a insegnare. La diretta della lectio magistralis dell'ex premier dall'Aula Magna dell'Università degli Studi di Firenze.

Grande curiosità e attesa per la lectio magistralis dell’ex premier Giuseppe Conte, tornato in cattedra all’Università di Firenze dopo le due esperienze di governo. In passato Conte ha insegnato Diritto Civile e Diritto Privato proprio nell’ateneo fiorentino, dove, terminato il periodo di aspettativa, tornerà a insegnare.

Per l’occasione, il professor Conte è stato ricevuto questo pomeriggio dal rettore Luigi Dei. L’ex premier sta tenendo adesso in Aula magna una lezione rivolta agli studenti di Giurisprudenza dal titolo “Tutela della salute e salvaguardia dell’ economia. Lezioni dalla pandemia“, centrata anche sulla sua esperienza di governo.

La lezione è stata trasmessa in diretta dall’Università di Firenze sui canali social e YouTube dell’ateneo e del dipartimento di Giurisprudenza. “Ha nostalgia degli studenti”, aveva dichiarato qualche settimana fa il rettore Luigi Dei.