Bonus vacanze 2020, fino a 500 euro per nucleo familiare: le novità del Decreto Rilancio

Nel nuovo Decreto Rilancio sono presenti misure volte al sostegno del settore turistico. Saranno messi a disposizione, inoltre, 500€ per il bonus vacanze.

L’estate 2020 non sarà facile. Per chi lavora nel settore turistico la situazione attuale porterà da un calo del turismo e dunque di fatturato. Il Decreto Rilancio ha pertanto predisposto misure per 4 miliardi di euro al fine di supportare il turismo e favorire le vacanze.

Bonus vacanze 2020: come funziona

È previsto un “bonus vacanze 2020” destinato alle famiglie con Isee fino a 40mila euro che decideranno di soggiornare in una struttura ricettiva in Italia. Si tratta di un credito relativo al periodo d’imposta 2020 per i pagamenti legati all’uso dei servizio offerti da strutture come bed&breakfast o agriturismi.

Il bonus consiste in 500€ per ogni nucleo famigliare, 300€ per i nuclei di due persone e 150 per quelli composti da una sola persona. Le spese vanno sostenute in un’unica soluzione e l’aiuto potrebbe arrivare per l’80% sotto forma di sconto anticipato dall’esercente, rimborsato poi dal fisco con uno specifico credito d’imposta, e per il 20% con detrazione in dichiarazione.

Le misure per il turismo

Il Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo, Dario Franceschini ha incontrato gli operatori del settore tramite Zoom al termine del Consiglio dei ministri per chiarire lo sforzo fatto dal governo e le misure prese a riguardo: “Tutti i settori hanno sofferto duramente in questa crisi ma il turismo è quello che ha pagato maggiormente le conseguenze dell’epidemia.

Il decreto Rilancio prevede interventi per sostenere le imprese: dai crediti di imposta per gli affitti; all’esenzione dell’Imu per gli alberghi, agriturismi, campeggi e le altre imprese ricettive; ai contributi a favore delle aziende con grandi perdite di fatturato; agli interventi a fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator; ai fondi per salvaguardare il brand italiano; sino al rafforzamento delle indennità per i lavoratori stagionali e degli ammortizzatori sociali, così come i significativi contributi per la sanificazione e l’adeguamento delle strutture alle prescrizioni sanitarie. Senza scordare la promozione turistica, che avrà fondi destinati al turismo interno a partire dal bonus vacanze, che da solo vale circa 2,4 miliardi di euro, e alle tante semplificazioni come quella per i tavolini di bar e ristoranti che incentiveranno i consumi all’esterno per una ripresa più sicura”.