Decreto Rilancio, ecco il testo con tutte le nuove misure

Approvato il Decreto Rilancio: leggi il testo completo composto da 250 articoli.

“Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza che c’è un Paese in grande difficoltà, c’è una comunità di donne, di persone, in grande sofferenza e la manovra per fronteggiare questa fase di emergenza è una manovra che contiene però anche delle premesse perché questa fase di ripartenza possa già concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale”. Sono queste le parole utilizzate dal Presidente Conte per presentare il Decreto Rilancio.

Il DL è composto da 250 articoli e consiste in una manovra da 55 miliardi di euro.

“Aiutiamo le famiglie che hanno figli – continua il Premier –, col reddito di emergenza. Per i lavoratori le risorse sono cospicue, sono pari a 25,6 miliardi di euro. Introduciamo misure di rilancio e sostegno alle imprese per orientare l’economia ad una pronta ripartenza e tagliamo 4 miliardi di tasse“.

Di seguito il testo completo.