Coronavirus in Sicilia, 11 nuovi casi su quasi 3 mila tamponi: i dati di oggi

La situazione relativa al coronavirus in Sicilia aggiornata a oggi, mercoledì 13 maggio, con i dati della Regione Siciliana.

I casi di coronavirus in Sicilia sono sempre di meno. Nella giornata di ieri registrati solo quattro nuovi positivi, anche se le statistiche dei decessi hanno constatato anche quattro nuovi morti nell’Isola. Complessivamente, tuttavia, la situazione resta buona, in attesa di vedere i dati relativi al fine settimana, quando l’Italia si preparerà a entrare in una nuova “Fase 2”, durante la quale, si spera, sarà possibile dire addio all’autocertificazione e visitare gli amici.

Questi i casi di coronavirus in Sicilia oggi. Per una visione organica dell’andamento del contagio si rimanda alle infografiche aggiornate dalla redazione.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 107.991 (+2.974 rispetto a ieri), su 96.860 persone: di queste sono risultate positive 3.354 (+11), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.889 (-22), 1.203 sono guarite (+32) e 262 decedute (+1).

Degli attuali 1.889 positivi, 225 pazienti (-24) sono ricoverati – di cui 13 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.664 (+2) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.