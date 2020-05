Incendio nel catanese, in fiamme autodemolizione: Vigili del Fuoco sul posto

Dalle fiamme si è alzata una nube densa e alta di fumo nero, visibile anche da lontano. Sul posto operano tre distaccamenti dei Vigili del Fuoco.

Autodemolizione in fiamme ad Aci Sant’Antonio, dove poco dopo le 13:00 di oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco sono stati avvertiti dell’incendio in corso nel deposito di rottami. Al momento, sul posto operano n. 3 squadre di Vigili del Fuoco dal Distaccamento Nord, dal Distaccamento di Acireale e dal Distaccamento di volontari di Linguaglossa. Dalle fiamme si è alzato un fumo nero e denso, visibile anche da lontano.

Inoltre, sul posto n. 2 autobotti ed un carro per il supporto logistico (autorespiratori). In tutto, dunque, circa 20 unità di vigili del fuoco sono impegnate per domare le fiamme da circa due ore. Al momento non sembrerebbe ci siano feriti, ma la situazione è in aggiornamento.