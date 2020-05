Fase 2: da domani aumentano i voli da e per la Sicilia

L'aumento dei voli da e per gli aeroporti di Catania e Palermo è una modifica che si è resa necessaria per far fronte all'aumento di traffico dovuto alla Fase 2.

Da domani diventano dodici i collegamenti che saranno operati da Alitalia tra Roma e la Sicilia: i voli in arrivo e in partenza da Catania e Palermo passeranno da quattro a sei al giorno per ciascuno dei due scali gestiti, rispettivamente, da Sac e Gesap.

Da domani, quindi, sarà più agevole entrare ed uscire dalla Sicilia: ricordiamo inoltre che il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio è inserito tra le cause di necessità, che consentono, quindi, lo spostamento.

Un ulteriore collegamento aereo, in andata e ritorno, per il Vincenzo Bellini e il Falcone-Borsellino potrebbe essere attuato a partire dal prossimo mese di giugno.