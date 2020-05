Offerte lavoro Catania: le posizioni aperte in città e provincia

Le offerte di lavoro a Catania non abbondano, sfortunatamente, nelle ultime settimane, vista la situazione di crisi economica e sanitaria. Non è impossibile, tuttavia, riuscire a trovare posizioni aperte in città e provincia, destinate anche a laureati, ma non solo. LiveUnict ne ha selezionate alcune direttamente per voi.

Offerte lavoro Catania: consulente del credito

DNA Prestiti, leader nel mercato della consulenza finanziaria per la Cessione del Quinto e Delegazione di Pagamento, ricerca professionisti da inserire nel team di consulenza. Attualmente si ricercano consulenti del credito, che avranno il compito di procacciare nuova clientela curando il rapporto con il cliente in tutte le sue fasi.

Si richiedono:

Capacità di procacciare nuova clientela gestendo le relazioni e le trattative con i clienti;

Atteggiamento convincente e forte motivazione ad operare in un team capace di realizzare obiettivi rilevanti;

Capacità di auto-organizzazione;

Conoscenze e competenze specifiche dell’area commerciale;

Dinamismo, empatia e propensione al problem solving;

La sede di lavoro sarà Catania. Gli interessati possono inviare il curriculum a selezione@dnaprestiti.it.

Offerte lavoro Catania: tecnico commerciale

Euromecc SRL, azienda operante nel settore metalmeccanico, ricerca tecnico commerciale da inserire all’interno del proprio organico. La risorsa si occuperà di: visite periodiche ai clienti e preventivazione; raggiungimento degli obiettivi di vendita; sviluppo di opportunità di business; aggiornamento e analisi del CRM interno.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in Ingegneria;

Precedente esperienza in ambito commerciale;

Ottima conoscenza della lingua spagnola (scritta e parlata);

Professionale conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);

Disponibilità a frequenti trasferte all’estero.

Gli interessati possono inviare il CV aggiornato, andando alla sezione “Lavora con noi” dell’azienda. Sede di lavoro: Trecastagni.

Offerte lavoro Catania: operai tecnici specializzati

Gi Group SPA, Agenzia per il lavoro, ricerca per propria azienda cliente figure di operai tecnici specializzati. Le risorse selezionate saranno inserite all’interno della linea produttiva ed andranno a seguire le attività di manutenzione meccanica ed elettrica, le attività assemblaggio dei prodotti e di controllo qualità.

Requisiti:

Diploma Professionale o Industriale;

Pregressa esperienza in ruoli simili e/o Aziende strutturate;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Si valutano candidati con attitudine a ritmi di lavoro elevati e disponibili a lavorare su turni a ciclo continuo. Completano il profilo del candidato: reattività, velocità e buone capacità di apprendimento. Sede di lavoro: Catania.

I candidati possono visualizzare l’offerta sul sito LinkedIn.it e inviare CV aggiornato.