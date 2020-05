Coronavirus in Sicilia, a Catania 6 nuovi casi: l’aggiornamento sulle province

I casi di coronavirus in Sicilia aggiornati nelle varie province secondo quanto comunicato dalla Regione Siciliana: continua la parabola discendente della curva dei contagi.

Continuano gli aggiornamenti della Regione sui casi di coronavirus in Sicilia distribuiti nelle varie province. La provincia di Catania, la più colpita dalla pandemia, si mantiene stabilmente sotto i 700 casi, dopo il picco di 721 positivi toccato in data 24 aprile. Seguono le altre province dell’Isola, come Messina, Palermo ed Enna, dove, però, i casi sono in ogni caso inferiori alle 400 unità (e a Enna inferiori a 300).

Proprio nel capoluogo etneo, i dati positivi riguardanti il coronavirus hanno spinto l’amministrazione comunale a procedere alla riapertura dei mercati storici in settimana. Una scelta attesa da molti, dato che anche nelle settimane di lockdown totale non sono mancati i casi di vendita di ambulanti in piazza Carlo Alberto.

Questi i casi di Coronavirus in Sicilia riscontrati nelle varie province, aggiornati alle ore 16 di oggi (mercoledì 6 maggio), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 125 (16, 26, 11);

Catania, 691 (82, 240, 90);

Enna, 292 (114, 100, 29);

Messina, 370 (71, 130, 52);

Palermo, 397 (58, 95, 30);

Ragusa, 54 (3, 33, 7);

Siracusa, 111 (36, 99, 25);

Trapani, 92 (4, 42, 5).

Sei, dunque, i nuovi casi a Catania, dove ieri se ne registravano 685 in totale dall’inizio della pandemia.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

